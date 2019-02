Hiina kosmosejaama Argentinas ümbritsevad vandenõuteooriad

Kosmosejaam on nüüd valmis ja asub 2,5-meetrise okastraataia taga. Külastada on keskust võimalik vaid eelnevalt kokkulepitud ajal.

Kaetud saladuselooriga, tekitab kompleks kohalikes aina enam küsimusi ja sütitab vandenõuteooriaid. Ka USA president Donald Trump on selle üle muret avaldanud.

Jaama ametlik eesmärk on rahumeelsete kosmosevaatluste läbiviimine ja kosmose uurimine. Hiina meedia teatel mängis see olulist rolli hiinlaste õnnestunud ekspeditsioonis kuu tagaküljele.

Kuid Argentina ametivõimudel on selle 200- hektarilise kompleksi üle vähe kontrolli, selgub Argentina riigidokumentidest, mis Reutersini jõudsid. Argentina presidendi Mauricio Macri endine välisminister Susana Malcorra ütles, et riigil pole jaama tegevuse üle mingit füüsilist kontrolli. 2016. aastal palus tema lisada kosmosejaama leppesse punkti, kus Hiina kinnitab, et seda kasutatakse vaid tsiviileesmärkidel.

Leppe kohustab Hiinat Buenos Airest informeerima oma tegevusest kompleksis, kuid ei sätesta selleks mingi sunnimeetodit, mis aitaks ametivõimudel kindlustada, et Peking punktist kinni peaks ja ei kasutaks seda sõjalistel eesmärkidel.

Hiina kosmoseprogrammi juhib sõjavägi ja Patagonia piirkonnas asuv jaam raporteerib armee strateegilise toe üksustele.

Pekingi kinnitusel teenib riigi kosmoseprogramm vaid rahumeelseid eesmärke ja Argentina kosmosejaama kasutatakse vaid tsiviileesmärkidel. Nad lisasid, et kompleks on rahvale ja ajakirjandusele avatud.

Buenos Airese sõnul on kompleksi kasutuseesmärk sätestatud lepinguga, lisaks jälgitakse selle raadiolaineid. Ekspertide sõnul on hiinlastel aga vajadusel kerge ebaseaduslikku tegevust varjata.

Washingtonile teeb aga muret Hiina strateegiline kosmose militariseerimine. Ühe USA ametniku sõnul on põhjust olla skeptiline Pekingi väite suhtes, et Argentina jaama kasutatakse vaid uurimiseks.

Umbes 40-minutilise autosõidu kaugusel baasist, asub 7000 elanikuga Las Lajase linn. Selle elanikud on kompleksi kohal kõrguva antenni suhtes kahtlevad. «Ligipääsu sinna pole, nad ei luba meil näha,» ütles kohalik 51-aastane poeomanik Alfredo Garrido. «Mina arvan, et see pole teadusuuringute keskus ja tegu on hoopiski Hiina sõjaväe baasiga.»

Ühe kompleksi ümber keerleva vandenõuteooria kohaselt ehitavad hiinlased seal tuumapommi.

Tee kosmosejaama on tolmune ja miski ei viita sihtmärgile. Selle ümbruses pole kilomeetrite viisi muud elumärki ja aimu jaamast annab vaid selle kohal kõrguv antenn. Kompleksis elab ja töötab 30 hiinlast, kohalikke sinna ei palgata.

Reuters palus Hiinalt ja kohalikult omavalitsuselt luba kompleksi külastada, kuid seda neile ei antud. Hiina saatkonna kaudu said nad vastuse, et seal plaanitakse meediapäeva ja piirkonna koolide õpilased on juba jaama külastanud.

Samuti jääb ebaselgeks, kes Argentina ametnikest jaama külastanud on. Üks kohaliku omavalitsuse töötaja andis Reutersile nimekirja ajakirjanikest, kes sinna ligipääsu said. Näib, et suur osa neist tuuritas kompleksis ühel päeval 2017. aasta veebruaris – 14 kuud enne selle avamist.