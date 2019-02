Maduro hoiatas Trumpi uue Vietnami eest

Maduro hoiatas Ühendriikide presidenti Donald Trumpi, et tüli norimise korral lahkub viimane vereplekilisest Valgest Majast. «Lõpeta. Lõpeta, Trump! Jää sinna, kus oled! Sa teed vigu, mis katavad su käed verega ja sa lahkud ametist, vererada järel,» teatas Maduro, kelle tagasiastumist soovivad nii USA, Euroopa kui ka riigi opositsioon.

«Miks sa soovid uut Vietnami,» lisas Maduro, viidates USA osalemisele aastatel 1955-1975 väldanud Vietnami sõjas. Ta ütles, et eirab ka Euroopa ärgitusi korraldada uued valimised. «Me ei lepi kellegi ultimaatumitega. Ma keeldun praegu valimisi korraldama – need leiavad aset 2024. aastal. Me ei hooli sellest, mida Euroopa ütleb.»