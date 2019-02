VTA: ebaravim TRS-is olevad tseoliidid on Euroopa Liidus keelatud

Kuigi Facebooki grupi Advanced TRS-Eesti liikmed kasutavad ainet justkui ravi eesmärgil– keha puhastamiseks raskemetallidest ja toksiinidest–, siis ravimiameti hinnangul ei kuulu see koostise poolest ravimite hulka.

Ravimiks mittekvalifitseeruvate, kuid seespidiselt tarvitatavate ainete üle teeb järelevalvet hoopis veterinaar- ja toiduamet, kelle väitel on tegemist praegu Eestis keelatud ainega.

Coseva veebilehel oleva info põhjal võib arvata, et tegemist on toidulisandiga, kuid veterinaar- ja toiduametil puudub info, et Advanced TRS-i Eestis ametlikult turustatakse.