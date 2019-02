Venemaa ei taha sõdurite leskedele pensioni maksta

Nii pidi Süürias Hmeimimis mullu 6. märtsil maandumisel alla kukkunud An-26 lenduri major Andrei Põljonoki kahe lapsega lesk nõudma 32-protsendist lahingutegevuse veterani pensionilisa Valdimiri sõjaväeringkonna kohtu kaudu. Tema jaoks oli see juba teine sarnane kogemus, sest ka 2003. aastal Tetšeenias hukkunud isa eest ei tahetud tema perekonnale pensioni maksta.

Vladimiri Garnisoni abiprokurör Ilja Boldõrjov ütles ajalehele Kommersant, et sõjakomissariaadid keelduvad alati selliseid taotlusi rahuldamast, vaatamata sellele, et kohtud sarnased hagid alati rahuldavad.

Sõjakomissariaadid poevad mitmesuguste ettekäänete taha, nagu näiteks, et tegemist ei olnud lahingutegevusega, samas on leskedel raske vastupidist tõestada, sest suur osa asjaomaseid dokumente on salastatud või võltsitud.