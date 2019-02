«Olukorrast ajakirjanduses»: Facebooki kasutajad on tegelikult kaup

Lang meenutas, et Facebooki üks omanikke Mark Zuckerberg lubas selle platvormi algusaegadel, et tegemist on uue inimestevahelise suhtluskanaliga, millest ei saa kunagi reklaamimasinat. «Aga tegelikult kujunes Facebookist maailma suurim reklaamimasin,» ütles Lang.

Langi sõnul teeb murelikuks asjaolu, et maailmas ei ole ühtegi siduvat reeglit, mis Facebooki puhul rakenduks. «Tegemist on Ameerika Ühendriikide korporatsiooniga, mis tegutseb Ameerika Ühendriikide seaduste alusel, ning on samas kõigil turgudel kohalikust reeglistikust täiesti sõltumatu,» sõnas Lang. Ta lisas, et Eestis ei ole traditsioonilise meedia ja Facebooki suhted kindlasti samasugused nagu Ameerikas, ning kuna need suhted on olnud reserveeritumad tähendab see Eesti ajakirjandusele suurt võitu.