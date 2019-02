Välisministeerium: Eesti tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi ajutise presidendina

Välisministri Sven Mikseri sõnul on Venezuela rahval võõrandamatu õigus vabalt ja demokraatlikult valida oma riigi juhte ning otsustada oma tuleviku üle. Mikser taunis eelmise aasta mais toimunud Venezuela presidendivalimisi öeldes, et valimised «ei olnud vabad ja õiglased ega vastanud rahvusvahelistele standarditele.» Mikser lausus, et Nicolás Maduro teine ametiaeg ei ole legitiimne.