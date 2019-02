EL-i ja Briti ametnike kohtumine tõi leppeta Brexiti lähemale

Mõned Briti ametnikud arvavad, et peaminister Theresa May võib saada leppe Briti parlamendist läbi juhul, kui EL teeb lahkumisleppes õiguslikult siduvaid muudatusi. Täpsemalt tahab London muuta või võtta leppest täielikult välja punkt, mis jätab Põhja-Iirimaa EL-i tolliliitu määramata ajaks.

Selmayr rõhutas taas, et EL on sellele vastu. Lisaks kahtles ta, et May suudab saada leppe läbi parlamendi isegi siis, kui EL Briti ametnike palve rahuldaks.

Benn lisas, et tegi ettepaneku vaid iseenda, mitte komitee nimel, ning see võeti vastu viisakalt.

«Ta küsis meilt, kas õiguslik siduv kiri võiks olla piisav, kuid minu arvates peaksime vaatama, mis selles sisaldub, et saada täielik tagatis, et see annab meile väljapääsu,» lausus Whittingdale. «Kui seda ei saada, siis arvan, et on raske saada alamkojas enamust, eriti pärast eelmist hääletust.»