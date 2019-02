Guaidó sõnul plaanib Venezuela sõjavägi humanitaarabi varastada

Venezuela opositsioonijuht Juan Guaidó süüdistas esmaspäeval president Nicolás Madurole lojaalset sõjaväge plaanis varastada humanitaarabi, mille riikitoimetamist opositsioon ette valmistab.

USA, Kanada ja teised Guaidód Venezuela ajutise presidendina tunnustanud riigid on lubanud riigile humanitaarabi, kuigi pole selge, kuidas seda on võimalik ilma sõjaväe toetusega Venezuelas laiali jagada.

"Meile on laekunud informatsioon, väejuhatusele lähedal seisvast ringist, et see ei kaalu enam seda, kas seda riiki lubada või mitte, vaid arutelu käib selle üle, kuidas seda meilt varastada," ütles Guaidó Caracases ajakirjanikele.

"Nad kavatsevad selle kaaperdada, et jaotada see laiali CLAP-i kaudu," lausus opositsiooniliider, viidates sotsialistliku valitsuse programmile subsideeritud toitu sisaldavate karpide jagamiseks režiimi toetajatele.

Guaidó ütles, et koputab sõjaväe "südametunnistusele" abi riiki lubamiseks ja neile jagamiseks, kes seda kõige rohkem vajavad.

Maduro on seni humanitaarabist keeldunud, väites, et see oleks USA juhitava sõjalise sekkumise eelmäng.

Guaidó teatas laupäeval, et opositsioon asub koguma välismaal Venezuela tarbeks humanitaarabi kolmes kohas: Colombias asuvas Cúcutas, kuskil Brasiilias ning ühel Kariibi mere saarel.

Opositsioonijuhi sõnul plaanivad tema toetajad suunata abisaadetised "kõige haavatavamatele" inimestele. Varem ütles ta, et nälja, ravimi- ja kaubanappuse tõttu ähvardab surmaoht 250 000 - 300 000 venezuelalast.

Guaidó on kutsunud kuupäeva täpsustamata rahvast "suurele mobilisatsioonile selle humanitaarabi kaitseks".

Opositsioonijuhi esindajad teatasid esmaspäeval, et korraldavad Washingtonis kriisikohtumise humanitaarabi kohaletoimetamise üle Venezuela elanikele.

Kohtumist, mis peaks toimuma 14. veebruaril Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) peakorteris, võõrustab Venezuela opositsiooni esindaja USA-s Carlos Vecchio.