USA eriesindaja lendab Põhja-Korea pealinna

KRDV on lühend Põhja-Korea ametlikust nimest Korea Rahvademokraatlik Vabariik.

Pühapäeval Souli saabunud Biegun pidas samal päeval kõnelusi Lõuna-Korea ametivenna Lee Do-hooniga ning esmaspäeval läbirääkimisi president Moon Jae-ini riikliku julgeoleku nõuniku Chung Eui-yongiga. Lõuna-Korea meedia edastas siis, et Biegun kohtub oma Põhja-Korea kolleegiga lähipäevil Panmunjomi piirikülas.

Trump on lubanud tippkohtumise toimumispaiga avalikustada sel nädalal. Kõige tõenäolisemaks peetakse selle korraldamist Vietnamis.

Esimesel tippkohtumisel mullu 12. juunil Singapuris allkirjastasid Kim ja Trump ähmase lubaduse liikuda Korea poolsaare tuumavabaduse suunas, kuid sellele järgnenud tuumarelvitustamiskõnelustel pole avalikkusele teadaolevalt suurt edu saavutatud.

Pyongyang on nõudnud USA-lt sanktsioonide leevendamist, kuna Põhja-Korea astus pärast Singapuri tippkohtumist samme kokkulepete täitmiseks, alustades oma raketi- ja tuumapolügoonide lammutamist.

USA on aga seisukohal, et sanktsioonide leevendamine on võimalik ainult pärast Põhja-Korea täielikku, tõestatud ja pöördumatut tuumavabaks muutmist.