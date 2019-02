Uuring: naiste ajud näivad olevat meeste omadest aastaid nooremad

Uuringus osalesid patsiendid vanuses 20.-80. eluaastateni ja kõigis vanusekategooriates olid naiste ajud meeste omadest metaboolselt nooremad, selgus USA ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringust.

See "võib tähendada, et põhjus, miks naisi ei taba kõrges eas nii suurel määral kognitiivsete võimete langus, on selles, et nende ajud on faktiliselt nooremad", lausus Goyal.