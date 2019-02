Jaapani asepeaminister süüdistab kahanevas populatsioonis naisi

78-aastane Taro Aso ei nõustunud väitega, et vanurid põhjustavad Jaapani rahvaarvu kahanemist ja sotsiaalkindlustusmaksete tõusu. «On palju imelikke inimesi, kelle sõnul on süüdi vanurid, kuid see on vale,» ütles Aso, kes on samuti Jaapani rahandusminister. «Probleem on neis, kes ei sünnita.»

Jaapani asepeaminister Taro Aso. FOTO: Matsuo.K / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Pärast opositsiooni tule alla sattumist, ütles Aso, et võtab arusaamatuste tõttu märkuse tagasi. «See tekitas valearusaama ja ei edastanud mõtet,» lisas asepeaminister selgitamata, mida ta tegelikult öelda soovis.

Jaapanis on enam kui 20 protsenti elanikkonnast vanem kui 65 aastat ja selle rahvaarv on langenud 1970ndatest saadik. 2017. aastal sündis seal vähem kui 950 000 last, samaaegselt tõusis surmade arv 1,3 miljonini.