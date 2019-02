Egiptuse parlament arutab presidendi ametiaja piirangute muutmist

Pühapäeval esitatud põhiseaduse muutmise eelnõud edendab fraktsioon Toetage Egiptust. Selle juhi Abdel-Hadi al-Qassabi sõnul on eelnõus ettepanek pikendada presidendi ametiaeg praeguselt neljalt aastalt kuuele.

Esialgu pole selge, kas ettepanekute seas on ka kahe ametiaja piirangu tühistamine, vahendas uudistekanal Al-Jazeera.

Küll aga on teada, et ettepanekute hulgas on asepresidendi ametikoha loomine ja mõne aasta eest laiali saadetud senati taastamine.