Harju maakohus.

Prokurör taotles esmaspäeval Harju maakohtus mullu kevadel väikelapse uppumisega lõppenud õnnetusjuhtumi eest emale tingimisi vangistust.

Prokuröri hinnangul tuleks ema mõista süüdi oma tegevusetusega ettevaatamatusest lapse surma põhjustamises ning karistada teda üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistusega, mida vähendatakse lühimenetluse tõttu kohe ühe kolmandiku võrra.

Kaitsja hinnangul tuleks aga ema puhul rakendada karistusseadustiku paragrahvi, mis lubab ta karistusest vabastada, kuna ta on kuriteo tagajärje tõttu ise raskelt kannatanud.

Kohus langetab otsuse 14. veebruaril.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi jättis naine mullu 9. märtsil oma kolmeaastase lapse järelevalveta, mistõttu laps uppus Vääna jõkke.

Uurimisandmetest nähtub, et mullu 9. märtsi õhtul helistas politseisse naine ning teatas, et tema kolmeaastane laps on kadunud. Sündmuskohale jõudnud politseipatrull selgitas välja, et laps oli väljas üksi, kui ta ema oli majas koos teise lapsega ning tegeles koduste asjadega. Isa kodus sel ajal ei olnud.

Last otsima asunud ametnikud leidsid lapse surnukeha samal õhtul Vääna jõest. Kriminaalasja materjalide kohaselt viibis laps umbes tund aega üksi talu territooriumil ja mänguväljakul, mis asub 24 meetri kaugusel Vääna jõest. Uurimisversiooni kohaselt läks laps jõe äärde ja libises vette.

Süüdistuse kohaselt jättis naine väikelapse järelevalveta, mis tõi kaasa lapse surma ettevaatamatusest.

Ringkonnaprokurör Rita Siniväli sõnul on riigikohus varasemalt märkinud, et kolmeaastane laps on arusaamisvõimetu ning tema elu ja tervist ohustab eeskätt tema enda suutmatus välismaailmas objektiivselt eksisteerivaid ohte teadvustada ja nendele ohtudele vastavalt käituda.