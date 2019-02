Video: Austraalia päästjad leidsid tulvapiirkonnast kaks hukkunut

Austraalia peaminister Scott Morrison külastas üleujutatud piirkondi, kus vesi on matnud enda alla tuhandeid kodusid ja sõidukeid, suletud on lennujaamu ja koole.

Kuigi mõnel pool on veetase hakanud alanema, seisab piirkonnas ees vaevaline taastamistöö. «See saab olema raske, olukord saab olema raske mõnda aega,» hoiatas Morrison, avaldades kaastunnet neile, kes on kaotanud oma kodu. «Tõeline töö seisneb selles, et tagada, et nad saaks hakkama koristamisega ning saaks uuesti üles ehitada oma elu.»