Venemaal on paari aastaga plaanis välja töötada uued raketisüsteemid

«2019. ja 2020. aasta jooksul peame välja töötama maal baseeruva versiooni praegusest merel baseeruvast Kalibr süsteemist, mis on varustatud kaugmaa tiibraketiga,» lausus Šoigu kaitseametnikele. «Sama ajavahemiku jooksul peame looma ka maal baseeruva raketisüsteemi hüperhelikiirusel liikuva kaugmaaraketiga.»

Nii Ameerika Ühendriigid kui ka Venemaa teatasid nädalavahetusel, et peatavad osaluse keskmaa tuumajõudude lepingus INF. Paljude analüütikute hinnangul võib sellest saada uue võidurelvastumise avapauk.

Kaitseekspertide sõnul oleks merelt ja õhust tulistatavate rakettide ümbertegemine maal baseeruvateks rakettideks Venemaale kasulik, sest see oleks odavam ja kiirem.

Kuna maal baseeruvad keskmaaraketid on odavamad, võib Venemaa teoreetiliselt paigutada neid Euroopa sihtmärkide lähedale rohkem, ütlevad eksperdid.

Laupäeval ütles Putin Šoigule, et Venemaa ei pane ühtegi sellist raketti Euroopasse ega teise maailma piirkonda, kui USA seda esimesena ei tee.

Tema sõnul ei saa Moskva seda võistlust võita. «Kaotused kaaluvad lühiajalise edu üles,» lausus ta AFP-le, märkides, et Washington saab uute maal baseeruvate keskmaarakettide väljatöötamise ja paigaldamisega kiiresti hakkama. «Ühendriikide tööstuslik, teaduslik ja tehniline võimsus on tohutu.»