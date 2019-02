Tallinna Sadama kriminaalasja kohtuprotsess algab kevadel

Arutusel oli ka riigiprokurör Laura Feldmanise taotlus kriminaalasjas Poola kodanikust süüdistatava osas menetluse üleandmine Poolale. Kohtunik Kristina Väliste tõdes, et seda taotlust saab lahendada sisuliselt alles põhiistungil.

Feldmanis esitas menetluse koondamise taotluse juba enne jõule Euroopa uurimismääruse ja EL-i nõukogu raamotsuse alusel, kuid vastavalt seadusele ja samale raamotsusele saab selles seisukoha kujundada üksnes kohus, kelle menetluses asi on.

Vandeadvokaat Aivar Pilv on sellele juba varem tähelepanu juhtinud ning märkinud, et prokurör ei saa Eesti vabariigis kohtumenetluses olevas asjas sõlmida kokkuleppeid teise riigi prokuratuuriga sellele asja menetluse üleandmiseks.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.