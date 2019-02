Laste internetielu on vanematele täiesti tume maa

Lastele tundub, et neile on rohkem lubatud, kui vanemad seda uuringus väidavad. Veebikaamerat lubab alati kasutada 38 protsenti vanematest, ent 56 protsenti lastest usuvad, et nad tohivad seda kogu aeg kasutada. Kui 72 protsenti vanematest lubab lastel igal ajal vaadata videoid, siis 13 protsenti rohkem lapsi arvavad, et nad võivad kogu aeg vaadata videosid ja ilma, et vanemad piiraksid seda.

Teismelised ehk 13-17 aastased ei ole uurigutulemuste järgi väga teadlikud sellest, millisel määral nende internetitegevust jälgitakse: 22 protsenti teab, et vanemad jälgivad nende sotsiaalmeedia profiile, kuigi 51 protsenti vanematest tegelikult jälgivad kasutajakontosid.

Suurem osa teismelisi arvab, et vanemad teavad piisavalt sellest, millega nad veebimaailmas tegelevad (68 protsenti) ja kõigest kolm protsenti noortest soovib, et vanemad tunneksid rohkem huvi.

«Eriti teravalt paistavad erinevused tegelikkuse ja vanemate teadlikkuse vahel silma 15 kuni 17-aastaste puhul. See näitab vajadust osata ja julgeda lastega rohkem rääkida. Hea ja turvaline suhe lapsega on võti, et laps julgeks rääkima tulla ka siis, kui tal on mure,» ütles sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Elise Nikonov.

Üha enam puutuvad lapsed internetis kokku seksuaalse sisuga, millest vanemad pole isegi teadlikud

Kuigi võrdluses 2010. aastaga on seksuaalse alatooniga piltide nägemine vähenenud, siis neljandik vastanutest on viimase aasta jooksul seda näinud: poisid 26 protsenti ja tüdrukud 22 protsenti.

«Tuleb arvestada ka sellega, et vanuse kasvades tõuseb ka uudishimu antud sisuga tutvumiseks,» kommenteeris uuringu üks autoritest Kadri Soo.

Kui üheksa- kuni kümneaastastest on taolist materjali näinud üheksa protsenti, siis 15-17 aastaste seas on seksuaalse materjaliga kokku puutunud juba 44 protsenti. Vene lastest on sarnast sisu internetis kohanud 29 protsenti vastanutest.

Nii 2010. kui 2018. aasta uuringust tuleb välja, et noored puutuvad seksuaalse sisuga kokku kõige sagedamini internetis (90 protsenti), aga ka televiisori ja filmide (82 protsenti) vahendusel.

Üle poolte vastanutest (61 protsenti) on kokku puutunud internetis oleva pildimaterjali või videoga, kus on näha intiimseid kehaosi ning alla poolte on näinud inimesi vahekorras (48 protsenti). Viimastest pooled sattusid juhuslikult taolise sisu peale, teine pool tegi seda teadlikult.

Teismeliste seas (13-17 aastat) on näinud pornograafilist materjali iga päev või peaaegu iga päev piltide jagamise keskkonnas nagu Flickr või Instagram 26 protsenti ning pornograafilise sisuga veebilehel on seda vastanutest näinud 25 protsenti.

Tuli ka välja, et vanemad elavad teadmatuses, et nende lapsed on virtuaalmaailmas seksuaalse sisuga kokku puutunud. Näiteks 15-17 aastaste laste vanematest 56 protsenti ei oska öelda, kas nende laps on viimase aasta jooksul sellist materjali näinud.

Selgus, et vanemad lapsed võtavad internetis ette riske, mida nooremad ei tee. Näiteks 13-17 aastaste lastest on 36 protsenti vähemalt kord kuus otsinud internetist uusi sõpru, ent 9-12 aastastest on sõpru otsinud kõigest 14 protsenti.

Ligi pooled lastest (46 protsenti) on internetis suhelnud inimesega, kellega nad ei ole kunagi elus kokku puutunud. Võõrastega suhtlevad pigem vanemad lapsed, 71 protsenti 15-17 aastastest vastanutest ja 9-10 aastastest vastajatest on suhtlust võõraga alustanud internetis 14 protsenti.

Eesti lastest 33 protsenti on neid, kes on kunagi internetis võõra inimesega suhelnud ja uue tuttavaga hiljem ka silmast silma kohtunud. Tüdrukud on julgemad internetituttavaga kohtuma kui poisid. Tüdrukutest on seda teinud 39 protsenti ja poistest 29 protsenti vastanutest. Vanematest lastest (13-17 aastased) on silmast silma kohtunud juhututtavaga 39 protsenti ja noorematest (9-12 aastased) on kohtunud 19 protsenti vastanutest.