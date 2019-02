ÜRO eksperdid: Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammid on veel alles

ÜRO Julgeolekunõukogule esitatud raportis märgitakse, et sanktsioonid Põhja-Korea vastu on olnud ebaefektiivsed, sest Pyongyang on hankinud ebaseaduslikult naftalaadungeid laevalt-laevale ümberlaadimise "massiivse suurendamise" kaudu, müünud keelu eirates sütt ja rikkunud relvaembargot.