Trump: kohtun Kimiga 27.-28. veebruaril Vietnamis

"Kui mind poleks valitud USA presidendiks, siis me oleksime praegu, minu arvates, suures sõjas Põhja-Koreaga," ütles Trump.

Washington loodab, et kahe liidri teine kohtumine toob kaasa konkreetsed edusammud Pyongyangi relvaprogrammide lammutamisel.

ÜRO eksperdid teatasid teisipäeval Julgeolekunõukogule edastatud raportis, et Põhja-Korea tuuma- ja ballistiliste rakettide programmid on endiselt alles ning Pyongyang hajutab rakettide kokkupanemist ja testimist, et vältida nendele lõppu teha võivaid rünnakuid.