Trumpi kõne oli ühtsusärgitustest hoolimata vastandav

Trumpi kõnes oli Pasti sõnul selgelt tunda üldist ühtsusretoorikat, samas tõi president suhteliselt vara näite teda uuritvatest protsessidest. «(Eriuurija Robert) Muelleri uurimist ta sõna otseses mõttes naeruvääristas ja ütles, et need uurimisprotsessid on poliitilised ja seetõttu pole koostöö võimalik.»