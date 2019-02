Paavst tunnistas: preestrid pidasid nunnasid seksorjadena

Paavsti sõnul oli tema eelkäija paavst Benedictus sunnitud sulgema ühe nunnakloostri, sest preestrid kasutasid neid seksuaalselt ära. Tegu on tõenäoliselt esimese korraga, mil paavst tunnistas, et vaimulikud kuritarvitavad nunnasid.

Igakuises Vatikani ajakirjas Women Church World kirjutati hiljuti, et nunnad on aastaid vaikinud hirmust, et probleemi avalikustamine võib nende vastu töötada. Seal lisati, et Vatikan on probleemist ammu teadlik, kuid pole selle suhtes midagi ette võtnud.