Kosovo peaminister määras võimaliku sõjaroimari oma nõunikuks

Valitsuse kõneisik Donjeta Gashi ütles, et endine Kosovo Vabastusarmee (KLA) komandör Sylejman Selimi määrati ametisse eelmisel nädalal.

KLA üks kõige kurikuulsamaid komandöre, kes lühiajaliselt juhtis ka sisside peastaapi, kinnitas meediale, et Haagi kohtu prokurörid küsitlevad teda järgmisel nädalal.

Haradinaj ütles eelmisel kuul intervjuus AFP-le, et Kosovo reageerib kõikidele kohtu nõudmistele, kuid lisas, et Kosovo on sellest tribunalist väsinud.