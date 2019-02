Sultsi tehissaared saavad nimed

Tallinna nimekomisjon tegi ettepaneku anda saartele nimed lähtuvalt nende kavandatavast funktsioonist. «Tehissaar, kuhu on kavandatud rannapark, on kavas nimetada Ilosaareks, mis tähendab lusti ja rõõmu,» ütles nimekomisjoni esimees abilinnapea Andrei Novikov. «Ärisaar, kuhu on kavandatud hotell, restoranid jm on kavas nimetada Kõuesaareks.» Kõu on välguga kaasnev kõmin, müristamine, äike ja pikne. Konverentsisaarele on kavas määrata nimeks Oiusaar – see tähendab mõistust ja taipu. Lindudele mõeldud tehissaarele on plaanis määrata nimeks Linnusaar.