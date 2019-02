Tusk avaldas Iiri peaministri Leo Varadkariga kohtudes lootust, et Briti peaministril Theresa Mayl on siiski realistlik plaan.

«Ma olen mõelnud, et missugune võiks olla see koht põrgus, kuhu satuvad need, kes Brexiti algatasid, ilma ei neil oleks olnud kriipsugi plaanist, kuidas see ohutult läbi viia,» ütles ta.