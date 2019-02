Video: kas Tallinnast piirilinna on sama pikk tee kui Narvast pealinna

Anna ja Danil sõitsid lastega ekstra pealinna, et külastada T1 kaubanduskeskust. Noor pere kolis hiljuti pealinnast Narva ja on oma eluga väga rahul. «Siin on kõik käe-jala juures. Vaadake, ühes kohas on kolm poodi. Siin on väga mugav elada neil, kes eelistavad rahu ja vaikust. Kui tahad äri ajada, siis on vaja Tallinnas elada,» arvas Danil.