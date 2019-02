Päikeseline Itaalia keset Viru tänavat

La Vita Bellas ootab Ilus Elu nii tõelisi itaalia köögi nautijaid kui ka külastajaid, kelle sooviks on teha üks kiire drink baaris või juua üks maitsev kohv. Itaaliapäraselt puhaste ja lihtsate maitsetega menüü on valikuterikas ja üllatusterohke, kuid sealt ei puudu muidugi ka pitsad, pastad, risotod ja Vahemerele omased mereannid.

La Vita Bella maitseelamuste eest vastutab professionaalne Itaalia peakokk, kes on Eestisse toonud tõelise Itaalia köögi ning aidanud vastavalt välja koolitada kogu meie köögimeeskonna. Lisaks toimetavad meie restorani köögis ka paljud teised kokad: grillimeister, pitsameister ja hõrkude roogade valmistaja, kelle oskused on avatud köögis kõigile nähtavad. Iga päev lisab köögimeeskond menüüsse midagi, mis teeb eriliseks just selle päeva. Üks reegel on La Vita Bellas aga küll – mitte kunagi ei saada peakokk köögist välja toitu, mida ta ise ei naudiks.