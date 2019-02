Venemaa saatis taanlasest Jehoova tunnistaja kuueks aastaks vangi

Relvastatud politseinikud pidasid 46-aastase ehitaja Christenseni kinni 2017. aastal palvekogunemise ajal Orjolis, aasta varem oli piirkonna kohus keelustanud kohaliku Jehoova tunnistajate liikumise.

Mõni aeg hiljem otsustas Venemaa ülemkohus, et tegu on äärmusrühmitusega ning keelas Jehoova tunnistajate tegevuse kogu riigis. Christenseni kinnipidamine oli esimene äärmusluse süüdistuse kasutamine Jehoova tunnistajate vastu, kuid sarnaseid juhtumeid on olnud hiljem veel kümneid.

Orjoli kohus langetas täna pärast pikka kohtuprotsessi taanlase suhtes süüdimõistva otsuse, kinnitasid Reutersile tema advokaat, abikaasa ja Jehoova tunnistajate esindaja.

Christenseni kaitsja Anton Bogdanov lubas tänase otsuse edasi kaevata, kuna peab seda ebaseaduslikuks ning ohtlikku pretsedenti loovaks.

Christensen ise kinnitas kohtus, et on süütu ja kasutas vaid Venemaa põhiseaduses ette nähtud õigust usuvabadusele.

Taani välisminister Anders Samuelsen kutsus Moskvat austama usuvabaduse põhimõtet ning kritiseeris riigi otsust seada Jehoova tunnistajad samale pulgale terroristlike rühmitustega.

Jehoova tunnistajate Euroopa assotsiatsiooni esindaja Jaroslav Sivulski leidis, et tänane kohtuotsus meenutab nõukogude aega, kui rühmitust samuti taga kiusati.

Kremli pressiesindaja Dimitri Peskov ütles, et ei tea Christenseni vahistamise üksikasju, kuid kindlasti on selleks põhjuseid.

Christensen kolis 2000. aastal Venemaale Murmanskisse, kus juba oli olemas Jehoova tunnistajate kogudus. Seal kohtus ta ka oma abikaasa Irinaga. Hiljem kolis paar Orjoli. Taanlane räägib vene keelt ning väidab ise, et on Vene kultuuri fänn.

Taanlasest Jehoova tunnistaja Dennis Christenseni abikaasa Irina kohtus. FOTO: Mladen ANTONOV / AFP / Scanpix

Jehoova tunnistajate liikumine, mille peakorter asub USAs, on olnud Venemaal surve all juba aastaid. Õigeusu kiriku õpetlased on kirjeldanud neid kui ohtlikku välismaist sekti, mis õõnestab institutsioone ja traditsioonilisi väärtusi.