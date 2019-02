Narva Eesti Gümnaasium küsis ministeeriumilt lisaraha

Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaekspert Viivian Jõemets ütles BNSile, et ministeerium toetas mullu Narva Eesti gümnaasiumi õpetajaid 30-protsendilise palgalisaga. Gümnaasium küsis ka tänavu lisaraha.

«Hetkel on taotlus veel menetluses, kuna ministeeriumis toimub üldine toetuste eraldamise süsteemi ülevaatamine,» sõnas Jõemets.

Gümnaasiumi direktor Uta Kroon–Assafrei pöördus jaanuari alguses Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna poole taotlusega, kus juhtis tähelepanu õpetajate ja juhtkonna töötasustamisel täiendava rahastamise vajadusele ka 2019. aastal, et hoida Narva Eesti gümnaasiumi pedagoogide töötasu vähemalt seni kehtinud tasemel. Toetudes direktori taotlusele ning seoses raske finantsolukorraga Narva Eesti gümnaasiumis palub linnavalitsus võimaluse korral ministeeriumi abi situatsiooni lahendamisel.

Narva Eesti gümnaasium on väike kool, kus suuremas osas on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi klassides osaline alatäituvus. Kuna kool töötab eesti keeles, on Narva oludes õpilaste arvu suurendamine klassides keeruline.