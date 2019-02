Justiitsministeerium andis mullu aumärgi pedofiilias süüdi mõistetud mehele

Mullu andis justiitsminister 129 inimesele üle Vabaduse Tammepärja aumärgi, üheks kavaleriks oli ka Silver Sild. 1956. aastal sündinud Sild sai aumärgi iseseisvuse eest võidelnute ja terroriohvrite mälestuste jäädvustamise eest.

Aumärgi kandidaate said esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. Ettepaneku Sillale aumärk anda tegid justiitsministeeriumi sõnul Tartu linn, Võru linn, Võru vald, Rõuge vald, Setomaa vald ja Memento Liit. «Selle eest, et ta on andnud oma panuse Eesti iseseisvusvõitluse ja vastupanuliikumise ajaloo väljaselgitamisel ja tutvustamisel ning oli üks Võrru küüditamisohvrite mälestusmärgi rajamise eestvedajaid,» täpsustas justiitsministeerium.

Eile tuli aga ilmsiks, et mees on 2008. aastal pedofiiliakuriteo eest süüdi mõistetud. Kohus karistas teda toona kahe aasta tingimisi vangistusega, millest kolmandik läks lühimenetluse tõttu maha ning lõplikuks karistuseks jäi aasta ja neli kuud tingimisi kaheaastase katseajaga.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et ta ei olnud aumärki andes teadlik isiku karistatusest. «Kahtlemata ei oleks isik aumärki saanud, kui tema karistatus oleks ministrile teada olnud,» sõnas minister.

Vastavalt aumärgi andmise statuudile teeb otsuse aumärgi äravõtmiseks komisjon. «Minister on eile laekunud teabe alusel andnud korralduse komisjonile koguneda ja võtta vastu otsus aumärgi äravõtmise kohta,» teatas justiitsministeerium. «Komisjon peab kogunema lähipäevil viivituseta.»

«Kas inimesel ei olegi õigust paremaks saada ja edasi elada ja töötada?» küsis Silver Sild Postimehele antud kommentaaris. «Leppisin lihtmenetlusega, et mitte traumeerida ennast ja oma peret ja sellest tulenes minu süüdimõistmine,» ütles ta 2008. aastal tehtud kohtuotsuse kohta. «Kas terve ühiskond ja riik arvab, et kes on korra süüdi mõistetud, see enam kunagi ei parane? Selline suhtumine pole õige.»

«Olen oma tööd teinud erinevates ühiskondlikes organistsioonides ja selle eest on mind ka tunnustatud,» lisas Sild, kes on MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Memento Liidu, MTÜ Memento Võrumaa Ühenduse kui ka Paganamaa arendamise MTÜ juhatuse liige. Samuti on mees olnud seotud Kaitseliiduga.

Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.