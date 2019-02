Trump nimetas Maailmapanga juhi kandidaadiks selle varasema kriitiku

Kandidaate sellele ametikohale ei saa esitada enne neljapäeva, kuid kirjutamata reegli kohaselt on USA Maailmapanga suurima osanikuna valinud kõik selle presidendid alates institutsiooni loomisest pärast Teist maailmasõda. Samas peavad valiku heaks kiitma Maailmapanga liikmesmaad.

Malpass (62), kes vastutab Ühendriikide rahandusministeeriumis välissuhete eest, on seda panka varem teravalt kritiseerinud. Institutsioonid nagu Maailmapank, ütles ta 2017. aastal kongressi küsimustele vastates, «kulutavad palju raha, kuid pole kuigi tõhusad». «Nad on oma laenupraktikas sageli korrumpeerunud, ega suuda tuua kasu konkreetsetele inimestele neis riikides,» lausus ta.

Malpass on töötanud rahandusministeeriumis endiste vabariiklastest presidentide Ronald Reagani ja George H.W. Bushi ajal. Tema majandusprognoosid ei ole pahatihti paika pidanud ning ta on teinud ebaõnnestunud katse ka poliitikasse minna.

Malpassi kandidaadiks nimetamine on toonud kaasa vastakaid reaktsioone ning kui ta peaks ametisse asuma, tähendaks see järsku muudatust tema eelkäija Jim Yong Kimiga võrreldes.

Malpass soovib pöörata Maailmapanga näoga rohkem erasektori poole ja laenata vähem kiirelt areneva majandusega riikidele nagu Hiina, millel tema sõnul on niigi piisav juurdepääs krediidile.

President Barack Obama nimetatud Kim teatas oma lahkumisest ootamatult möödunud kuul, kui tema teisest viieaastasest ametiajast polnud pooltki läbi saanud. Alles 2016. aasta septembris teatas panga juhatus, et Kim jätkab presidendina veel viis aastat.

Maailmapank on rahvusvaheline rahandusorganisatsioon, mis on loodud selleks, et anda arengumaadele rahalist ja tehnoloogilist abi.