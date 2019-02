Politsei algatas ränderaamistiku meeleavaldusel toimunud intsidendi peale menetluse

Sündmuste keskele jäänud lapsekäru lükanud - või meeleavaldajaid agressiivselt ramminud, nagu väidavad korraldajad - 39-aastane saksa õppejõud Florian Hartleb on paradoksaalselt ise just äärmusluse ja valeuudiste uurija ning ehkki akadeemiliselt on ta teemat risti-põiki uurinud ja politoloogia doktorikraadi cum laude tulemusega kätte saanud, tunnistab ta, et põrus elulisel eksamil, kui sattus 9. detsembril Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasele meeleavaldusele, kus tal emotsioonid lihtsalt üle keesid.