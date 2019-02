USA eksluurajad on mures Trumpi ja luurekogukonna suhete pärast

"Kui luurekogukond peab nüüd esitama ähvardava kriisi kohta presidendile hoiatuse, oleme olukorras, kus esimene tema peast läbi käiv mõte on -- nad mängivad mingit mängu, et püüda mulle mingeid pahandusi tekitada," lausus Beebe.

Beebe ja teised eksluurajad osalesid ümarlaual, mille korraldas Washingtoni mõttekoda Center for the National Interest.

USA luurejuhid esitasid 29. jaanuaril kongressile ohuhinnagu, mis oli vastuolus Trumpi väidetega, et äärmusrühmitus Islamiriik on purustatud, et Põhja-Korea loobub tuumarelvadest ning et Teheran püüab aktiivselt tuumarelvi hankida.

Kakskümmend kaheksa aastat CIA-s töötanud Georgetowni ülikooli professor Paul Pillar rõhutas, et USA poliitika kujundamine on presidendi eesõigus.

"See on veel üks murekoht: et luure panus saab diskrediteeritud, et seda vaadatakse kahtlustava pilguga, ning et see omakorda takistab tõhusat ja turvalist reageerimist ükskõik millisele kriisile."