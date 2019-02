Aasia tudengid: te sõidate nagu sõgedad!

«Te sõidate nagu sõgedad, kihutate, mootorid möirgavad,» kirjeldas

Hiina Jiangsu ülikoolis õppiv Jiawen Chenoma suurimat šokki Eestis. Neiu veetis jaanuari Tallinna ülikoolis vene keelt õppides. «Teil on freestylesõidustiil,» lisas ta. Hong Kongi tudengite sõnul kujutasid nad ette, et eestlased on oma olekult rahulikud ja rohkem skandinaavlaste moodi, aga liikluses see küll paika ei pea.

Cheni teine suurem šokk oli, kui ühel ööl jäi nende kesklinnas asuv hotell pikaks ajaks elektrita. «Ilmselt läks järsku külmaks ja elektrisüsteem ei suutnud vastu pidada, aga see oli nii naljakas kogemus, sest me ei saanud aru, mis toimub,» rääkis ta. Ükskord varem on ta pidanud ilma elektrita hakkama saama, aga see juhtus Etioopias.

«Siin ma mõtlesin, et nüüd ma olen Eestis, mis peaks olema arenenud riik, aga siin on sama probleem, mis Aafrikas,» rääkis Chen. «Sellest jääb erakordne mälestus, sest see on nii haruldane olukord,» kinnitas Hong Kongi ülikooli tudengineiu Tse Wai Yu.

Just kursuste ajal paukus Tallinnas rekordiline külm. «Selline tunne oli nagu liiguksid külmkapis,» sõnas Chen. Aga käredast külmast veelgi enam jahmatas Aasia tudengeid dramaatiline temperatuuri muutus – kui ühel päeval paukus pakane, siis järgmisel päeval oli sula.

Hong Kongi noormehele Tang Ho Waile aga jättis sügava mulje pealinna trammiliiklus. «Meil Hong Kongis liigub tramm vaid väiksel alal saarest, aga siin sõidab tramm isegi väikestel tänavatel, on nii kiire ja reisijasõbralik, igati kättesaadav,» rääkis ta.

Turisti jaoks liiga väike maa

Kuigi oma kuuga Tallinnas jäid noored väga rahule, on nad veendunud – Eestis on hea elada, aga reisida nad siia küll ei soovita. Hoolimata sellest, et siin on iga asja kohta muuseum. Isegi tuletõrjujatel on oma muuseum, imestas Tang Ho Wai.

«Eesti on väike riik ja siin pole nii palju vaatamisväärsusi,» selgitas hiinlanna Chen, miks ei soovitaks siia reisida. Küll aga on Eesti tema arvates hea paik töötamiseks. «Hinnatase on mõistlik, ilma ka enamasti, kuigi korra ehmatas tõsiselt, aga see oli selline ergutav kogemus,» luges Chen Eesti plusse üles.

Ka elutempo on Tallinnas märksa mõistlikum. «Hong Kongis on kõigil kogu aeg kiire, seal ei puhata kunagi, aina kiirustatakse. Isegi hommikusöögiks pole aega, midagi lihtsalt pistetakse suhu ja hakatakse tööle.