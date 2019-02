Austria riik peab Hitleri sünnikodu omanikule rohkem maksma

Põhja-Austrias asuva Ried im Innkreisi piirkonnakohus otsustas, et valitsus maksis maja omanikule sundvõõrandamisel liiga vähe. Valitsus sai korralduse Gerlinde Pommerile maksta 1,5 miljonit eurot ehk sama summa, mida Pommeri kaitsjad pärast maja hindamist kohtus nõudnud olid. Siiani on riik välja maksnud vaid 310 000 eurot.

Hitler sündis Braunau linnas 1889. aastal. 1938. aastal ostis Hitleri lähedane liitlane Martin Bormann Pommerite perekonnalt maja ning hoone pandi riikliku kaitse alla. Pärast Teise maailmasõja lõppu anti see Pommeritele tagasi ning Gerlinde päris kuulsa hoone 1977. aastal.

Austria riik kartis, et majast võib saada neonatside jaoks pühamu ja seega otsustati see üürile võtta. Kuni 2011. aastani oli tegu puudega inimeste keskusega, kuid Pommer katkestas üürilepingu, sest valitsus soovis hoones muutusi teha ning tekitada parema ligipääsu ratastooliga inimestele.

Hitleri sünnikodu on neonatse ja teisi äärmuslasi juba aastaid ligi tõmmanud. Paljud neist reisivad Braunau am Inni, et hoone ees pilti teha.