Eesti andis USA-le välja Talibani heaks tegutsenud narkoterroristi

Valitsus otsustas eelmisel nädalal anda USAle välja Eesti kodaniku. Justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles Postimehele, et sel puhul ei olnud tegemist Haji Abdul Satar Abdul Manafiga ning need kaks juhtumit ei ole omavahel seotud.

Riigiprokuratuuri nõunik Olja Kivistik ütles, et Eesti pool saab kinnitada ainult seda, et Manaf mullu 9. oktoobril Tallinnas kinni peeti. Politsei pidas Manafi kinni Ameerika Ühendriikide õigusabipalve alusel.

Manafile said jälile narkootikumidevastane agentuur DEA

Manaf otsis 2018. aasta jaanuaris kontakte, et toimetada USA-sse New Yorki 10 kilogrammi heroiini. Mees võttis ühendust USA narkootikumide vastase võitluse föderaalameti DEA (Drug Enforcement Agency) viie töötajaga, kes esinesid narkokaubitsejatena. Neist neli on DEA kaastöötajad ja viies DEA agent, keda organisatsioon nimetas initsiaalidega UC. Sellest perioodist on DEA-l Manafi vastu arvukalt tõendusmaterjali nii telefonikõnede salvestuste, kui ka e-kirjade näol.