Kolmas Skripali tappa üritanud GRU agent ei lahkunud Suurbritanniast

Varjunime Sergei Fedotov all tegutsenud GRU agent reisis Ühendkuningriiki samal päeval, mil sinna saabusid ka teised kaks palgamõrvarit, kes Skripali tappa püüdsid. Tema võltsitud passi seerianumber erines teiste agentide omadest vaid mõne numbri võrra.

Number on sarnane teiste paljastatud GRU agentide omadele. Sarnase seerianumbriga pass oli näiteks ka agent Eduard Šišmakovil, keda süüdistatakse Montenegro peaministri tapmiskatses enne sealset referendumit NATOga liitumiseks.

Fedotov pidi olema tagasi Moskvasse mineval lennul koos teiste agentidega, kuid allikate kohaselt oli ta oma pagasi välja võtnud ning lennule mitte läinud. Pole selge, miks Fedotov seda tegi, kuid ilmselt jäi ta närvimürgirünnaku järel vähemalt mõneks päevaks Suurbritanniasse. Fedotov võis jääda riiki, kuna ta sai aru, et Skripali ei suudetud tappa.

Skripali üritasid tappa varjunimede Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov taha varjunud GRU agendid. Hiljem paljastati, et Petrov ja Boširov olid hoopis kõrged GRU ohvitserid Aleksandr Miškin ja Anatoli Tšepiga, kes olid mõlemad saanud Ukrainas sõdimise eest president Vladimir Putinilt Venemaa kõrgeima sõjalise autasu.

Fedotovi tegelikku isikut pole veel paljastatud. Samuti pole päris selge tema roll endise GRU agendi Skripali ründamise juures. Väljaande Fontanka sõnul pole aga mingit kahtlust, et Fedotov kasutas varjunime.

Kui Miškin ja Tšepiga jäid Salisbury linnas turvakaamerate vaatevälja rünnaku toimumise päeval, siis Fedotovi kohta selliseid pilte teadaolevalt ei eksisteeri. See annab alust arvata, et ta ei reisinud koos kolleegidega Salisburysse.

Varasemalt on spekuleeritud, et Fedotov võis teostada luuret ning anda oma kolleegidele teada, millal Skripalid rünnakupäeval kodust lahkusid. Miškin ja Tšepiga pihustasid närvimürki Skripali kodu ukselingile.

Võimalik on ka see, et Salisburysse reisinud kolleegidest paar aastat vanem Fedotov võis operatsiooni Londonist juhtida. Fontanka andmeil reisis Fedotov Suurbritanniasse varasemalt ka 2016. ja 2017. aasta märtsis.