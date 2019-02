Vene asevälisminister: teen kõik, et USA rakette Baltimaadesse ei tuleks

«Teen kõik selleks, et see, millest te rääkisite, ei juhtuks,» vastas ta.

«Olen veendunud, et kõik, kes meie poolt on seotud välispoliitilise tegevusega, kaitsevaldkonnaga ja julgeoleku tagamisega, töötavad kui ühtne meeskond, et mitte lubada tekkida olukorral, mis tähendab kõige selle kokkuvarisemist, mis oli aastakümneid Euroopa julgeoleku olemus,» väitis Rjabkov.