Maja seintes praod ja maja vajub? Pole hullu, tõstame tagasi!

„Tõsi ta on jah, et Tartu Prismas pidime põrandakalde taastamisel ühe suure väljakutsena arvestama ka kliendi töö eripära – kaubanduspindadel kehtib rusikareegel, et kui pood on suletud kauem kui kaks nädalat, kulub hiljem kliendivoo taastumiseks ligi kuus kuud… traditsioonilisel viisil põrandate korrigeerimine oleks aga sulgenud Prisma ligi kaheks kuuks, mis oli mõeldamatu,“ meenutab Reiner-Latõšev. 500 ruutmeetrit põrandapinda looditi ja stabiliseeriti koos eeltöödega kokku nelja õhtu ja ööga ilma kaubanduskeskuse tavarutiini häirimata.

FOTO: URETEK

Teisel juhul tegi Uretek mõne tunniga korda Haapsalu Uksetehase kontoripõrandad

Väga palju probleeme esineb nn buumiaegsete 2007–2008 ehitatud hoonetega, millel on aluspinnas jäänud õigel ajal korralikult tihendamata või uurimata ja nüüd on tulemus vajuvate vundamentide, põrandate ning taristute näol käes.

„Näiteks Tartus stabiliseerisime ja tõstsime kuue korteri, kahe koridori põrandad ja välistrepid, kokku 560 ruutmeetri ulatuses, mis olid vajunud kohati juba 4 sentimeetrit,“ kirjeldab Reiner-Latõšev. Kuue esimese korruse korteri seinad olid rebenenud ja ühel veel nii suures ulatuses, et magamistoast oli võimalik läbi seina elutuppa näha. Korterelamu pinnasestabiliseerimise tööd kestsid kolm tööpäeva ja elanikel ei olnud vaja töö ajaks korterist välja kolida.

Ureteki tehnoloogiaga on tööprotsess kliendi jaoks väga mugav, sest aluspindu tihendatakse põrandaid lõhkumata ja nii, et ka kogu sisustus jääb omale kohale. Parima tulemuse saavutamiseks on põrandate koormamine koguni vajalik.

FOTO: URETEK

Abi saavad ka suured infrastruktuuriobjektid

Tehnoloogia võimaldab uuesti loodida ka raudteid ja maanteid. „Teede vajumised põhjustavad mitmeid hädasid – esiteks vajumine aeglustab liiklust, tekitades ummikuid. Teiseks hakkab vajunud kohtadesse kogunema vihmavesi, mis meie kliimas teekattesse jäädes jäätudes teed lõhkuma hakkab,“ loetleb Reiner-Latõšev. „Kuid peamine – maanteede vajumised panevad ohtu kõiki liiklejaid, sest ootamatust lohust või muhust ebasobiliku kiiruse puhul läbi sõites võib sõiduk kaotada juhitavuse.“

Lisaks on Reiner-Latõševi kinnitusel suuremate sõidukitega, näiteks reisibussidega lohust läbi või muhust üle sõites liigse põrkumise oht, mis seab ohtu reisijad. „Soomes oligi selline juhus, et teekate oli nii palju vajunud, et bussi tagumises reas istunud inimesed hakkasid sõna otseses mõttes peaga vastu bussilage lendama,“ kirjeldab Reiner-Latõšev. Uretek tegi vajumise korda ühe ööga, sealjuures suleti tööde ajaks vaid üks sõidurada korraga.

Samuti on Ureteki üle maailma asuvad harud stabiliseerinud raudteid ning seda nii, et rongiliiklus pole katkenud, vähendatud on vaid rongide kiirust tööde teostamise alas.

URETEK annab garantii

Standardtingimustes annab URETEK tehtud töödele 2-aastase garantii ning pinnasesse süstiva materjali enda garantii on 10 aastat, samas näitab kogemus, et 40 aasta eest stabiliseeritud objektid püsivad kindlalt tänaseni. „Laborikatsena on korraldatud ka nn kiirendatud kunstlik vanandamise eksperiment, kust ilmnes, et materjal peab vastu vähemalt 150 aastat,“ lubab Reiner-Latõšev.

FOTO: URETEK