Putini pressisekretäri abikaasal võib olla illegaalne Šveitsi pangakonto

Dossieri teatel avas Navka oma konto 2014. aasta 20. veebruaril ehk enne Peskoviga abiellumist. Nimetamata allikad andsid Dossierile ka elektroonilise koopia dokumendist, mis kinnitas võõrriigis asuva pangakonto avamist Navka nimel. Pole selge, kas Vene maksuamet on kontost teadlik.

Dossier kinnitas, et konto on endiselt aktiivne. Selle testimiseks saadeti arvele 5 eurot, mis edukalt kohale jõudis. Saadetud kinnitusest selgus, et konto kuulub tõepoolest Navkale.

Föderaalametniku abikaasana on Navkal Vene seaduste kohaselt keelatud võõrriigis pangakonto omamine. Naine ütles ajalehele Dožd, et tal pole hetkel ühtegi avatud pangakontot välismaal. Peskovi enda sõnul olid tema abikaasal küll USAs elades välismaal pangakontod, ent naine olla need hiljem sulgenud.

«On tõsi, et tal ei tohi olla välismaal pangakontosid ning ta käitub täielikult seaduse järgi,» sõnas Peskov.