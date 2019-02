Tallinn muutub järjest turvalisemaks, põhiprobleem on lähisuhtevägivald

«Meie patrullid sõidavad ööpäevas keskmiselt 80 korda inimestele appi, aastas on Tallinnas umbes 30 000 väljakutset. Umbes 50 protsenti väljakutsetest jaguneb Lasnamäe ja Kesklinna linnaosade vahel. Kesklinnas on umbes 30 protsenti väljakutsetest seotud erinevat sorti vägivallaga. Lasnamäel umbes sama palju, aga seal on tegu peamiselt lähisuhtevägivallaga,» rääkis Jaani volikogus.

Süütegude arv langes eelmisel aastal seitse protsenti. «Süütegudest veidi alla 10 000 on kuriteod ja ligi 30 000 väärteod. Üleüldine kuritegude arv näitab küll langust, aga samas on vägivallakuritegude 17 protsenti tõusnud. Üle 60 protsendi vägivallakuritegudest moodustab lähisuhtevägivald. See on nii Tallinnas kui terves Eestis kindlasti meile kõigile suur väljakutse,» lausus prefekt. Kõige rohkem torkavad selles osas silma Põhja-Tallinn ja Lasnamäe.

Mis puudutab narko-temaatikat, siis suri Jaani sõnul eelmisel aastal narkootikumide üledoosi tõttu 21 inimest, mis on 70 protsenti vähem kui aasta varem. «Ootan väga, et sellest saaks pikemaajalisem trend, möödunud aastal jäi suur hulk raskelt haigeid inimesi ellu,» tõdes prefekt.