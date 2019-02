ÜRO ekspert: Khashoggi tapsid Saudi ametnikud

«Minu missiooni käigus Türki kogutud tõendid näitavad piisaval määral (prima face), et härra Khashoggi oli jõhkra ja ettekavatsetud tapmise ohver, mille kavandasid ja panid toime Saudi Araabia ametnikud,» sõnas ÜRO raportöör Agnes Callamard Türgi-viisiiti lõpetades ÜRO avalduse vahendusel.

Türgi ametiisikud on kutsunud tapmist rahvusvaheliselt uurima ning tauninud Ar-Riyadi poolset vähest koostööd.

Kuningriigi võimude teatel panid mõrva toime «volitusteta tegutsenud» Saudi ametnikud, kuid USA Luure Keskagentuur (CIA) on väidetavalt järeldanud, et selleks andis suure tõenäosusega käsu kroonprints Mohammed bin Salman.

Saudi Araabia on esitanud seoses mõrvaga süüdistuse 11 isikule, kellest viiele taotletakse surmanuhtlust.

Callamard ütles, et Khashoggi mõrv ja ajakirjaniku tapmise jõhker viis on toonud tema lähedastele kaasa pöördumatu tragöödia. «Samuti tõstatab see mitu järelmit rahvusvahelisel tasandil, mis nõuavad rahvusvahelise kogukonna, sealhulgas ÜRO, kiireloomulist tähelepanu,» lausus raportöör.