Meedia: Iraan võtab kasutusele uue ballistilise keskmaaraketi

Fars ütles, et Iraani revolutsioonikaardi pidulik tseremoonia leidis aset maa-aluses raketitehases ja langes ajale, mil tähistatakse 1979. aasta islamirevolutsiooni 40. aastapäeva.

Uue raketi tegevusraadius on 1000 kilomeetrit ning see on versioon raketist Zolfaghar, mis võib toimetada 450 kilogrammise lõhkepea 700 kilomeetri kaugusele.