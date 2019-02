Kindral: USA rünnakud Al-Shabaabi vastu Somaalias ei peata džihadiste

"Lõppkokkuvõttes ei purusta need rünnakud al-Shabaabi," ütles USA Aafrika väejuhatuse komandör kindral Thomas Waldhauser senati relvateenistuste komitees.

Waldhauseri sõnul on tähtis see, et Somaalia enda relvajõud kasvaksid, hoogustaksid tegevust ja võtaksid vastutuse julgeoleku eest.