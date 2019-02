Millises erakonnas on kõige eakamad liikmed? Kus kõige nooremad?

Eesti erakondade liikmete keskmine vanus tõuseb järjest lähedamale pensionieale - põhjuseks mitteaktiivsete liikmete kuhjumine ja noorte vähene pealekasv. Näiteks Eesti Keskerakonna liikmete keskmine vanus oli 2002. aastal 47, täna 57. Sarnast tendentsi on näha ka teistes erakondades, kusjuures kõige enam on keskmine vanus tõusnud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades.

Kõige kehvem on pealekasv nõukogude ajal represseeritute esindajatest moodustunud Eesti Vabadusparteis, kellega on viimase aasta jooksul liitunud vaid üks inimene. Nende seas on ka Eesti kõige ühed eakamad parteilased: 104-aastane Hillar Kinguste ja 100-aastane Marta Tuiken.

Tabelis teist kohta hoidvas Vasakparteis on märgata teatavat aktiviseerumist, kuid tugevat noorteorganisatsiooni ei paista ka neil olevat: viimase aastaga on liitunud peamiselt keskealised või pensionieelikud.

Kõige eakamate liikmetega parlamendierakond EKRE on samas ka kõige vähem vananenud erakond. Võrreldes 2002. aastaga on nende keskmine vanus tõusnud vaid ühe eluaasta võrra.

Mobiilid tõid noored poliitikasse

Kolm kõige nooremat erakonda on Reformierakond, Eesti 200 ja Rahva Tahe. Kui reformikate keskmine vanus on 45, siis mobiiltelefone väljaloosides registreerimiseks vajaliku liikmete arvu täis saanud Rahva Tahe erakonna tuumiku moodustavad 90ndate lõpus sündinud noored.

Olgugi, et mitmed liitusid erakonnaga vaid telefonivõidu lootuses, pole mitte üheski teises erakonnas niivõrd palju 20- ja 19-aastaseid, neid on ligi 90. Võrdluseks, Keskerakonnas on selle vanusegrupi esindajaid 24, reformierakonnas 10.

Noored parteisõdurid

Riigikogu noorim liige on täna 27aastane Jaak Madison, kes on ühtlasi ka ainukene parlamendiliige, kes pole veel 30ndat juubelit tähistanud. Ka tänavustel valimistel troonivad erakondade üldnimekirjades pigem kogenud poliitikud, noori uusi nägusid on vähe.

Näiteks Reformierakonna üldnimekirja kolmekümne seas pole mitte ühtegi alla 30-aastast. Alles 35ndalt kohalt leiame erakonna noorteorganisatsioonist välja kasvanud erakonna peasekretäri 28aastase Erkki Keldo.

Kuigi Keskerakonna liikmete keskmine vanus on üks kõrgemaid – 57 – on nad suutnud viimase paari aastaga tuua avalikkuse ette mitu endist vihmavarju hoidjat, kes oma ustavusega kõrge koha riigikogu valimiste üldnimekirjas välja on teeninud.

Üheks tõusvaks täheks on peaminister Jüri Ratase paremkäsi 27-aastane Tanel Kiik, kes tänu 10ndale kohale üldnimekirjas on suure tõenäosusega juba järgmises parlamendis sees. Veelgi kõrgemal on TallinnaTVs ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis parteisõduri ülesandeid täitev Jaan Männik. Kui mees saab vähemalt 300 häält, on ta riigikogus sees.

Mitteaktiivsed toetajad

Politoloog Alar Kilbi sõnul on paratamatu, et poliitiliste esindajate seas on 21-25-aastaseid protsentuaalselt vähem kui on nende protsent valimisõiguslike seast. «Tuleneb sellest, et poliitikasse minek on kõigile paras väljakutse, kui ei ole suuri saavutusi muudel aladel, siis ka nt 50-aastasel pole väljavaated poliitikasse minna kuigi,» ütles Kilp.

Kilp ütles, et tema hinnangul pole pensioniealiste akummuleerimises midagi halba. „Kui liitumisel võis olla konkreetne ajend, aga hiljem võib-olla selgus, et väga ei tekkinud tunnet ja tiimi, et erakonnapoliitikas tõsisemalt tegeleda, siis ega kohustust liikmestaatust lõpetada ei ole,“ ütles ta.

„Ma isiklikult ei pea üldse probleemiks seda, et inimesed on erakonnaliikmed ilma poliitiliste ambitsioonideta, nad kas üldse väga erakonnategevuses ei osale või teevad seda puhutiselt, erakonnaliikmelisus on inimese demokraatlik põhiõigus,“ ütles Kilp.

Oligarhistumine

Kilbi sõnul on Eesti tipp-poliitikute keskmine vanus tegelikult madal. Tema sõnul on Eestile omane, et karjääri teevad suhteliselt noored poliitikud. "Trumpi administratsiooni tipppoliitikutega võrreldes on meie ministrid umbes 20 aastat nooremad," ütles ta.

Kas Eesti erakonnad on kartellistumas ja erakondade tippjuhid ei lase järelkasvu otsustajate ringi? „Kui mõtlete „kartellistumise“ all seda, et erakonna sees hoiavad vanad ja vanemad olijad kinni oma kohast ega lase noortel peale kasvada, siis selleks sobib paremini sõna oligarhia,“ ütles Kilp.