Häkkerid tungisid Austraalia parlamendi arvutivõrku

«Meil pole ühtegi tõendit, et see on katse mõjutada parlamendi töö tulemust või segada ja mõjutada valimis- või poliitilisi protsesse,» öeldi avalduses. «Meie põhitähelepanu on esialgu läinud võrgu turvalisuse tagamisele ning andmete ja kasutajate kaitsele.»

Peaminister Scott Morrisoni sõnul anti talle olukorrast ülevaade. «Pole ühtegi viidet, et ükski valitsusosakond või -amet on olnud sellise sissetungi sihtmärk,» lausus ta. Austraalia signaaldirektoraat (ASD) kinnitas, et töötab rünnakuga tegelemisel koos parlamendiga. See viitab, et rünnakuga võisid olla seotud tipptasemel häkkerid.