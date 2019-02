ISISe võitlejad üritasid oma liidrit tappa

Tänaseks on rühmitus välja pannud vaevatasu ülestõusu peamise kahtlusaluse tabajale. Juhtum leidis aset 10. jaanuaril Hajini lähedal asuvas külas. Rühmituse viimased võitlejad on surutud väikesele maa-alale just Hajini lähedal.

Kohalike luureallikate sõnul üritasid ISISe võõrvõitlejad läbi viia ettekavatsetud võimupööret Baghdadi kukutamiseks. See viis tulevahetuseni võõrvõitlejate ning Baghdadi ihukaitsjate vahel, kuid terroristide liider suudeti kõrbesse toimetada ja päästa.

ISIS on välja pannud tasu Abu Muath al-Jazairi tapmise eest. Jazairi on pikalt rühmituse eest sõdinud võõrvõitleja. ISIS pole küll Jazairit otseselt süüdistanud, kuid oma kogenud liikme pea eest vaevatasu pakkumine on ebatavaline ning luureametnikud usuvad, et just tema oli vandenõu taga.

Ühe luureametniku sõnul toimus kokkupõrge, mille käigus tapeti kaks inimest. Seotud olid võõrvõitlejad, kes kuulusid Baghdadi usaldusväärsemate isikute hulka.

Iraagi, Briti ja USA luureametnikud on veendunud, et Baghdadi viibib ISISe viimases kantsis, kus rühmituse tulihingelised toetajad veel viimaseid lahinguid peavad.

Nn kalifaadi viimastele aladele on surutud mitmed kõrged ISISe juhid ja ka võõrvõitlejad, kes aastatel 2013-2015 Süüriasse ja Iraaki tulid ning rühmituse liikmete arvu 70 000 peale kasvatasid. Praeguseks on alles hinnanguliselt 500 võitlejat. Terroriste piiravad ühelt küljelt USA poolt toetatud kurdide väed ja teiselt küljelt Iraani toetusel tegutsevad šiiamässulised. Kuigi terroristidel oleks võimalik põgeneda kõrbesse, tegutsevad Hajinist lõunas aktiivselt Süüria ja Venemaa väed.

ISIS ei suuda piirkonda enam kontrollida ning rühmituse erinevaid juhte on järjest tapetud. See annab lootust, et suudetakse üles leida ka Baghdadi. On teada, et rühmituse liidri tervis on küllaltki kehv, ta kannatab diabeedi ja kõrge vererõhu käes ning sai neli aastat tagasi õhurünnakus vigastada.

Baghdadi kuulutas 2014. aasta keskel Mosuli al-Nuri mošees välja ISISe kalifaadi. Sellest ajast peale on ta põgenenud nelja riigi valitsusvägede ning kümnete tuhandete mässuliste eest.

Kuigi rühmituse sees on viimastel kuudel ringi käinud erinevad kuulujutud, ei olnud rühmitus enne eelmise kuu tulevahetust üritanud oma liidrit kukutada. Ekstremistide liidri lähiringi kuuluvad enda arvates ideoloogilist võitlust pidavad veteranid, kelle lojaalsus on aastate jooksul saadud kaotustega tõsiselt proovile pandud.

Samas on ISISe liikmed viimase kolme nädala jooksul igapäevaselt rühmituse kontrollitavatelt aladelt põgenenud. Tuhanded terroristid ja nende pereliikmed andsid end Deir Ez-Zori lähedal kurdidele üles, vangi võetute hulgas on ka paljud välisvõitlejad.

Kurdid usuvad, et võõrvõitlejad viibivad ISISe liidrite läheduses ning nendega koos on ka mitmed vangi võetud välismaalastest tsiviilisikud - teiste hulgas ka Briti ajakirjanik John Cantlie, kes püüti ISISe poolt Süürias 2012. aastal kinni. Usutakse, et rühmitus võib püüda Cantlie ja teiste lääneriikidest pärit pantvangide abil end piirkonnast välja osta.

John Cantlie. FOTO: / AP / Scanpix

Kurdid ja Iraagi luureametnikud usuvad, et terrorirühmituse riismetel on piisavalt relvi ja võitlejaid, et veel vähemalt kuu aega vastu pidada.