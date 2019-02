Eesti modellindust raputanud kupeldamisskandaali uurimine lõpetati

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ütles, et lisaks ajakirjanduses nimetatud inimesele on uurijad rääkinud kokku ligi 80 inimesega. «Pärast teema tõstatamist meedias pöördus politsei poole palju inimesi, kes võisid kirjeldatud juhtumi ja inimestega seotud olla. Uurimise käigus kuulati tunnistajatena üle ligemale 25 inimest. Et saada paremini selgust, kas ja kuidas kirjeldatud sündmused aset leidsid ja kas nende puhul keegi kuriteo toime pani, vesteldi lisaks tunnistajatele ka kümnete teiste inimestega. Võimalikud juhtumid, millel esinesid viited kupeldamisele, jäid aastatetagusesse aega ning on tänaseks aegunud. Viimase viie aasta sündmuste kohta kogutud andmetel toimus kõik täisealiste inimeste vahel kokkuleppeliselt,» lisas Ranne.

Prokurör Kase sõnul on Eestis kuritegu prostitutsiooni vahendamine ehk kupeldamine, mitte prostitutsioon ise. «Tuvastasime kahetsusväärselt palju noori naisi, kes teadlikult ja vabatahtlikult olid erinevate kingituste eest nõus ennast müüma ja said seeläbi valusa õppetunni. Neid kõiki ühendab tõdemus, et täna nad kahetsevad oma otsuseid ja käituksid teisiti. On tänuväärne, et see teema avalikkuseni jõudis, kuna seeläbi on võimalik ehk sarnase valiku ees olevatel noortel teha õigemaid otsuseid,» ütles prokurör Kask.