Skripalide ründamisega seotud GRU agent võis mürgitada kolm bulgaarlast

Uuriva ajakirjanduse projekt Bellingcat avastas koostöös oma Venemaa partneri The Insideriga, et Fedotov lendas Moskvast Burgassesse 2015. aasta 24. aprillil. Ta pidi nädal aega hiljem Sofiast Moskvasse lendama, kuid muutis plaane ning ostis 28. aprilli hilisõhtul hoopis Istanbuli lennujaamast viimase hetke pileti Moskvasse.

Bulgaarias toimunu kerkis esile vaid päev pärast seda, kui ajaleht Telegraph teatas, et Fedotov ei ilmunud pärast Skripalide ründamist lennule Londonist Moskvasse. Ajalehe teatel võib kahe juhtumi vahel näha sarnasusi.

Fedotovi tõelist isikut pole veel paljastatud, samuti on ebaselge tema roll endise GRU agendi Sergei Skripali mürgitamise juures.

Kui teised kaks kahtlusalust Aleksandr Miškin ja Anatoli Tšepiga jäid Salisburys turvakaamerate vaatevälja, siis Fedotovit piltidelt ei tuvastatud. On võimalik, et ta ei reisinud üldse Salisburysse ja juhtis operatsiooni Londonist.

Fedotovi identiteet loodi 2010. aastal, enne seda polnud mingit märki sellise inimese olemasolust. Samasuguse skeemi järgi loodi ka Miškini ja Tšepiga valeidentiteedid, isegi kolme mehe passide seerianumbrid olid väga sarnased. Bellingcat on kindlaks teinud, et sellised seerianumbrid eraldatakse just GRU agentide valeidentiteetide loomiseks.