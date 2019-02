Tai printsess kandideerib peaministriks

«(Partei) juhatus oli üksmeelel, et printsess Ubolratana, haritud ja kogemustega inimene, on kõige sobivam valik (peaministriks),» ütles partei liider Preechapol Pongpanich ajakirjanikele.

Printsessi kandideerimine on hoop valitsevale huntale, mis loodab võimul püsida. Tai huntajuht Prayut Chan-O-Cha teatas samuti täna, et kandideerib valitsusjuhiks. «Ma nõustun vastu võtma Phalang Pracharat (partei) kutse esitada minu nimi parlamendile, et saada määratud peaministriks,» ütles Prayut viitega riigi relvajõududega seotud parteile.