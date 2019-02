Saudi kroonprints ähvardas Khashoggit aasta enne tapmist

Kongress on andnud USA presidendile Donald Trumpile tänaseni aega otsustada, kas kroonprints Mohammed bin Salman andis käsu Khashoggi tapmiseks. Khashoggi tapeti 2. oktoobril Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis. Tema säilmeid ei ole seni leitud.

ÜRO eriraportöör Agnes Callamard ütles eile, et Khashoggi tapmine oli ettekavatsetud ja selle panid toime kuningriigi ametnikud.

Ajaleht New York Times kirjutas USA luuretoimikuid näinud ametnikele viidates, et prints Mohammed olla 2017. aastal pealtkuulatud vestluses nõunikuga ähvardanud, et läheb Khashoggile kuuliga järele, kui ta Ühendriikidest Saudi Araabiasse ei naase.